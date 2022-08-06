Üçüncü ittifak meselesi yüzünden küsen DEVA ve Gelecek Partisi'ni CHP barıştırdı - Haberler

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Üçüncü ittifak meselesi yüzünden küsen DEVA ve Gelecek Partisi'ni CHP barıştırdı

Gelecek Partisi'nin ittifak teklifinin DEVA Partisi tarafından reddedilmesi, iki parti arasında gerginliğe yol açmıştı. "6'lı masa dağılıyor" iddialarının ardından harekete geçen CHP yönetiminin iki parti arasındaki sorunu tatlıya bağladığı belirtildi.

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DEVA Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki ittifak krizinin büyümesi üzerine CHP devreye girdi. CHP iki parti yöneticileriyle de görüşerek 6'lı masadaki krizi sona erdirdi.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Davutoğlu'nun demeçlerine de yansıyan gerginlik üzerine iki partinin karşıt söylemleri dile getirmemesi konusunda uzlaşma sağlandı.

"ADAY BELİRLEME KONUSUNDA SORUN YOK"

CHP kurmayları konuya ilişkin olarak, "İktidar iki parti arasındaki tartışmadan medet umuyor. Bu 6 partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi noktasında bir sorun yok. Böyle bir sorun olmayacağını da biliyoruz. Onun dışında alt başlıklarda bazı farklı görüşler olabilir. Ama bunu 6'lı masa dağılıyor diye görmek bazılarının işine geliyor, birilerinin temennisi bu... Böyle bir şey yok" dedi.

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