Türkiye ve Suriye Askeri İş Birliği Görüşmesi

Türkiye ve Suriye Askeri İş Birliği Görüşmesi
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Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ, Suriye Savunma Bakanı ile bir araya gelerek askeri iş birliğini ve koordinasyonu ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki heyet, Şam'da Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Suriye arasındaki askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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