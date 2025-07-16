Türkiye'den İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınayarak, bu saldırıların sadece Suriye'yi değil, bölgenin güvenliğini de tehdit ettiğini ifade etti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleme kararlılığını yineledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının yalnızca Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölge genelinin huzurunu da hedef aldığını belirtti. Duran, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınadı. Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye'nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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