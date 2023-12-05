Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 89. Yıldönümü Kutlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu iş birliğinde düzenlenen programda, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 89. yıldönümü ve Kadın Hakları Günü kutlandı. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Baro Başkanı Ümit Rona ve kadın mahalle muhtarları katıldı.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 89. yıldönümü ve Kadın Hakları Günü vesilesiyle dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu iş birliğinde bir program düzenlendi. İl genelinde görev yapan kadın mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Genç Türkiye Cumhuriyeti, Dünyanın birçok medeniyetinden önce kadınını baş tacı etmiş, onlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır" dedi.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 89. yıldönümü ve Kadın Hakları Günü vesilesiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Barosu iş birliğinde anlamlı bir program düzenlendi. İl genelinde görev yapan kadın mahalle muhtarlarının konuk edildiği programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, Manisa Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Ayşe Hasar, Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sinem Sart Urgancı, Komisyon Üyeleri Avukat Özge Aydın ve Avukat Hatice Ünlü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, günün önemine değindi.

"Türk kadınının çağdaşlaşma yolunda attığı en önemli adımlardan biridir"

Rona'nın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 89. yıldönümü vesilesiyle hepinizi saygıyla selamlıyor, Kadın Hakları Gününüzü kutluyorum. Bu tarih, Ata'mızın önderliğinde Türk kadınının çağdaşlaşma yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Genç Türkiye Cumhuriyeti, Dünyanın birçok medeniyetinden önce kadınını baş tacı etmiş, onlara seçme ve seçilme hakkı tanımıştır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, büyük önderimizin kadınlara verdiği önemin yanı sıra kadın-erkek eşitliği konusundaki vizyonunu da göstermektedir" dedi.

"Bu başarılarla gurur duyuyoruz"

Konuşmasının son bölümünde ise, Türk kadınlarının bilimde, eğitimde, sanatta, siyasette, sporda, iş dünyasında önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Başkan Ergün, "Bizler de bu başarılarla gurur duyuyoruz. Kadınların; eğitimde, sağlıkta, ekonomide ve tüm sosyal alanlarda daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmalıyız ve çalışacağız. Bu duygularla Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin 89. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu hakkın kazanılması için mücadele eden herkese şükranlarımızı sunuyorum. Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Kadınlara çiçek takdim etti

Programda son olarak kadın muhtarlara hitap eden Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Üyeleri Avukat Özge Aydın ve Avukat Hatice Ünlü de, kadın hakları konusunda bazı önemli kazanımları açısından Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden önce kabul ettiğini belirterek, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesinin tarihi sürecini değindi. Son olarak Başkan Ergün, programa katılım sağlayan kadın avukatlara, mahalle muhtarlarına ve sivil toplum kuruluş temsilcilerine çiçek takdim etti. - MANİSA