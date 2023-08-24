Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu tutuklu siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanan siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Ulusal Kurtuluş Cephesi, başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan Devlet Tiyatrosu önünde konuyla ilgili gösteri düzenledi.

"Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Nahda Hareketi yöneticilerinden El-Acmi el-Lurimi, siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle gösteri yaptıklarını ve ülkedeki özgür insanlara seslerini duyurmak için çalışacaklarını söyledi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, Nahda lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi gibi isimlerin özgürlüklerinin ellerinden alındığını kaydeden Lurimi, bu tutukluların hapishane koşulları ve sağlık durumlarından endişelendiklerini vurguladı.

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

"Siyasi Tutukluları Savunma Ulusal Komitesi" üyesi avukatlardan Semir Dilo, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi ve Emel Partisi'nin önde gelen isimlerinden Rıza Belhac'ın tutukluluk süresinin 4 ay uzatıldığını söylemişti.