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Dışişleri Bakanlığı: "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen iddialar içeren karar yok hükmündedir"

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu belirtti. Açıklamada, kararın yanlı ve çarpık bir yaklaşımın ürünü olduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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