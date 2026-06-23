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Trump: "UAEA müfettişleri uygun zamanda İran'ı ziyaret edecek"

Trump: 'UAEA müfettişleri uygun zamanda İran'ı ziyaret edecek'
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ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin uygun zamanda İran'ı ziyaret edeceğini belirtti. İran ise bu iddiaları reddederek böyle bir planlarının olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin uygun zamanda İran'ı ziyaret edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) muhtemel İran ziyareti hakkında gazetecilere açıklamada bulundu. Trump, İranlı yetkililerin UAEA müfettişlerinin İran'a herhangi bir ziyaret planı olmadığı yönündeki açıklamaları hakkındaki bir soruya, "Yanılıyorlar, yanılıyorlar, yanıldıklarını biliyorlar. Bize içeriden bilgi verdiler ve biz de bunu yüzde 100 kesin olarak biliyoruz. Eğer haklı olsalardı, toplantıları hemen iptal ederdim" dedi.

Trump, müfettişlerin İran'a ne zaman ziyaret edeceğine dair soruya ise, "Uygun zamanda, acele etmeye gerek yok" dedi.

"İran nükleer tesislerinin Ajans tarafından denetlenmesine yönelik bir planımız yok"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD'li yetkililerin nükleer müzakerelerin başladığı ve İran'ın nükleer denetçileri kabul ettiği yönündeki iddiaları, İran heyetinin İsviçre'de UAEA Başkanı Rafael Grossi ile görüşüp görüşmediği ve saldırıya uğrayan nükleer tesislere denetim izni verilip verilmeyeceği sorusuna, "Kısa cevap: her iki soruya da hayır. Ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile bir görüşmemiz oldu ne de ABD ve İsrail rejiminin askeri saldırıları sonucu zarar gören İran nükleer tesislerinin Ajans tarafından denetlenmesine yönelik bir planımız var. Esasen bu konuda herhangi bir prosedür de bulunmamaktadır. Biz, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf bir ülke olarak ve güvenlik denetimleri anlaşmalarına bağlı bir devlet olarak mevcut uygulamaları sürdürmeye devam edeceğiz ve mevcut uygulama oldukça nettir" demişti. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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