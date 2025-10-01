Trump'tan Katar'a Olası Saldırılara Karşı Koruma Kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar'a olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kamuoyuyla paylaşıldı. Kararnamede, "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır" ifadelerine yer verildi.

Kararnamede ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği kaydedildi. Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'ın, "ABD ile Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ile istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" aktarıldı.