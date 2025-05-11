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Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Ateşkes Sözleri

Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Ateşkes Sözleri
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, liderlerin gösterdiği kararlılıktan gurur duyduğunu belirtti ve ticaretin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Hindistan ve Pakistan'ın güçlü, kararlı ve sarsılmaz liderliği ile büyük gurur duyuyorum. Böylesine yıkıcı ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek mevcut saldırganlığı durdurma zamanının geldiğini anlamak için gereken güç, bilgelik ve dirayeti gösterdiler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamalarda bulundu. Trump, "Hindistan ve Pakistan'ın güçlü, kararlı ve sarsılmaz liderliği ile büyük gurur duyuyorum. Böylesine yıkıcı ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek mevcut saldırganlığı durdurma zamanının geldiğini anlamak için gereken güç, bilgelik ve dirayeti gösterdiler" dedi.

Ateşkes sağlanmaması durumunda milyonlarca insanın ölebileceğini belirten Trump, "Cesurca aldığınız bu kararla mirasınız büyük ölçüde yücelmiştir. ABD'nin bu tarihi ve kahramanca karara varmanıza yardımcı olabilmiş olmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Hindistan ile ticareti önemli ölçüde artıracağını aktaran Trump, "Ayrıca, bin yıl sonra Keşmir meselesine bir çözüm bulunup bulunamayacağını görmek için sizlerle birlikte çalışacağım. Bu işi başarıyla gerçekleştiren Hindistan ve Pakistan liderliğini Tanrı korusun" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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