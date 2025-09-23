Trump'tan Filistin ve Hamas Eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasını eleştirerek, bunun Hamas'ın saldırılarına 'bir ödül' anlamına geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Trump, konuşmasına eski ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirerek başladı ve önceki yönetimin 'bir dizi felakete' yol açtığını öne sürdü. Kendi döneminde ABD'nin 'dünyanın en göz alıcı ülkesi' haline geldiğini söyleyen Trump, bunu 'Amerika'nın altın çağı' olarak niteledi.

Kendi yönetiminin uluslararası çatışmalara katkı sağladığını savunan Trump, "Yedi ayda, bitirilemez olduğu söylenen yedi savaşı bitirdim" ifadelerini kullandı. BM'nin bu süreçlerde çok az yardımda bulunduğunu belirten Trump, "Birleşmiş Milletler'in amacı nedir? Boş sözler savaşları çözmez" diye konuştu. Bazılarının kendisine Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Trump, "Asıl ödül milyonlarca hayatı kurtarmak olacak" dedi.

Gazze'de ateşkes için çaba gösterdiğini belirten Trump, müzakere taraflarının 'bunu başarmak zorunda' olduğunu söyledi. Son günlerde birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasını eleştiren Trump, bunun Hamas'ın saldırılarına 'bir ödül' anlamına geldiğini kaydetti. Trump, "Barış isteyenlerin tek bir mesajda birleşmesi gerekiyor, rehineler hemen serbest bırakılmalı" dedi.

Ukrayna savaşına da değinen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisi nedeniyle bu çatışmanın çözümünün 'her zaman en kolay' olacağını düşündüğünü ancak savaşın üçüncü yılına girdiğini söyledi.

NATO ülkelerini ikiyüzlülükle suçlayan Trump, "Rusya ile savaşırken, Rusya'dan petrol ve gaz satın alıyorlar" dedi. Çözüm olarak gümrük vergilerini işaret eden Trump, "Rusya savaşı sona erdirmezse ABD çok katı gümrük vergileri uygulayacak. Ancak bunun etkili olması için Avrupalıların da bu önlemleri benimsemesi gerekiyor" diye konuştu.