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Trump'tan El Salvador Başkanı Bukele'ye Teşekkür

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ABD Başkanı Donald Trump, 17 yabancı çete üyesinin El Salvador'a nakledilmesinin ardından Bukele'ye suçluları kabul ettiği için teşekkür etti. Çete üyeleri yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki 17 yabancı çete üyesinin daha El Salvador'daki hapishanelere nakledilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "El Salvador Başkanı Bukele'ye suçluları kabul ettiği ve onlara yaşamaları için böylesine harika bir yer sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki 17 yabancı çete üyesinin daha bugün El Salvador'daki hapishanelere nakledilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "El Salvador Başkanı Bukele'ye, sahtekar Joe Biden yönetimi tarafından ülkemize girmelerine aptalca izin verilen suçluları kabul ettiği ve onlara yaşamaları için böylesine harika bir yer sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

Çete üyeleri yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Venezuela merkezli suç örgütü Tren de Aragua ve ABD'de El Salvadorlu göçmenlerin kurduğu MS-13 çetesine üye 17 kişinin dün gece saatlerinde El Salvador'daki yüksek güvenlikli hapishanelere gönderildiği ifade edilmişti. Açıklamada, aralarında katiller ve tecavüzcülerin de bulunduğu çete üyelerinin başarılı bir terörle mücadele operasyonuyla transfer edildiği kaydedilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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