ABD'de seçim heyecanı! İşte eski başkan Trump'ın oyunu verdiği isim

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bugün yapılan ara seçimlerde oy kullandı. Trump oyunu Cumhuriyetçi Parti'den Florida Valisi Ron DeSantis'e verdiğini belirterek "Bence çok harika bir gece geçireceğiz" dedi.

ABD'de her iki yılda bir kasım ayında yapılan ara seçimlerde oy verme işlemi bugün başladı. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belli olacağı ara seçimlerde eski Başkan Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'te oy kullandı.

"ÇOK HARİKA BİR GECE GEÇİRECEĞİZ"

Trump, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, oyunu kendisi gibi Cumhuriyetçi Parti'den olan Florida Valisi Ron DeSantis'e verdiğini belirterek, "Bu çok önemli bir seçim olacak. Bence çok harika bir gece geçireceğiz ve bu heyecan verici" dedi. Trump, ayrıca ABD vatandaşlarını oy kullanmaya çağırdı.

CUMHURİYETÇİLERİN KAZANMASI BEKLENİYOR

Bugün yapılan ara seçimle ABD'nin iki yasama organı olan Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı ve ABD Senatosu'nun 100 sandalyesinin 35'i için seçim yapılacak. Cumhuriyetçilerin, 220 koltuğa sahip Demokratları geçerek Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edeceği, Senato'da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor.

DEMOKRATLAR KAYBEDERSE BIDEN'I ZOR GÜLER BEKLİYOR

Cumhuriyetçilerin seçimden galibiyetle ayrılması, Biden'ın yeni ekonomik ve finansal şoklar karşısında hareket alanını daraltabilir. Ayrıca Biden yönetiminin Ukrayna'ya koşulsuz desteklerinin karşısına da daha güçlü Kongre muhalefeti çıkabilir.