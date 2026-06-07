ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı