Trump, Netanyahu'ya İran ile Nükleer Görüşmelere Engel Olmamalarını Söyledi

ABD merkezli haber sitesi Axios, Başkan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD ile İran arasındaki muhtemel bir nükleer anlaşmanın "hiçbir şekilde engellenmesini istemediğini" söylediğini aktardı.

ABD merkezli haber sitesi Axios, "Trump, Netanyahu'yu İran'la nükleer görüşmeleri baltalayacak adımlardan kaçınması konusunda uyardı" başlıklı haberinde Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayanarak iki lider arasında 22 Mayıs'ta gerçekleştirilen telefon görüşmesinin içeriğine yer verdi. Habere göre ABD Başkanı Donald Trump, görüşmede Netanyahu'ya İran ile nükleer konuda yaşanan anlaşmazlıkta diplomatik çözümün "hiçbir şekilde engellenmesini istemediğini" söyledi. Trump'ın Netanyahu'ya "diğer seçeneğin (askeri saldırı)" masada olduğunu vurguladığı, ancak önce diplomatik bir çözümün mümkün olup olmadığını görmek istediği belirtildi. Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın mesajının "sorunları çözmeye çalıştığı bir dönemde Netanyahu'nun düşmanca tavır takınmasını istemediği" yönünde olduğunu aktardı.

İsrail'in ABD-İran arasındaki nükleer konulu görüşmelerin önümüzdeki haftalarda başarısızlıkla sonuçlanması halinde İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

ABD-İran müzakereleri

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor. - VIRGINIA