ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde çekilmeyeceklerine dair yaptığı açıklama hakkındaki soruya, "Buna bakacağız. Ben bir sorun çözücüyüm, sorunları hızla çözerim, Binyamin ile olanlar da dahil" dedi.
ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceklerine dair açıklamasına ilişkin 'Buna bakacağız, sorunları hızla çözerim' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde çekilmeyeceklerine dair yaptığı açıklama hakkındaki soruya, "Buna bakacağız. Ben bir sorun çözücüyüm, sorunları hızla çözerim, Binyamin ile olanlar da dahil" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı