ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'ın güneyinde çekilmeyeceklerine dair yaptığı açıklama hakkındaki soruya, "Buna bakacağız. Ben bir sorun çözücüyüm, sorunları hızla çözerim, Binyamin ile olanlar da dahil" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı