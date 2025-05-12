Trump, İstanbul'daki Görüşmeye Katılabileceğini Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Rusya ve Ukrayna görüşmesine katılma niyetini duyurdu. Görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması halinde kendisinin de görüşmeye şahsen katılabileceğini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika