Trump, İran'la anlaşmaya ihtiyaç olmadığını, boğazının ele geçirildiğini söyledi

Trump, İran'la anlaşmaya ihtiyaç olmadığını, boğazının ele geçirildiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya ihtiyaç olmadığını ve o günlerin geçtiğini söyledi. Trump, İran'ın yüz milyarlarca dolarının alındığını ve boğazının ele geçirildiğini de söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. Onların parasını, yüz milyarlarca dolarını aldık ve boğazını da ele geçirdik" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı