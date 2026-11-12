Trump, İran'la anlaşmaya ihtiyaç olmadığını, boğazının ele geçirildiğini söyledi

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ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. Onların parasını, yüz milyarlarca dolarını aldık ve boğazını da ele geçirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı