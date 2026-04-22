Trump: "İran'da idam edilmesi beklenen 8 kadının cezaları geri çekildi"

Trump: 'İran'da idam edilmesi beklenen 8 kadının cezaları geri çekildi'
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam edilmesi beklenilen 8 kadın protestocunun idam cezalarının geri çekildiğini açıkladı. Ancak İran basını, bu iddiaları yalanlayarak Trump'ın yanıltıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Çok iyi haberler var. Bu gece İran'da idam edilmesi beklenilen 8 kadın protestocunun idam cezaları geri çekildi. İran'ı ve liderlerini benim taleplerime saygı göstererek planlanan idamları iptal ettikleri için takdir ediyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 8 kadının idam cezasın çarptırıldığına yönelik iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran basınının söz konusu iddiaları dün akşam yalanlamış olmasına rağmen Trump, "Çok iyi haberler var. Bu gece İran'da idam edilmesi beklenilen 8 kadın protestocunun idam cezaları geri çekildi. Dördü derhal serbest bırakılacak, diğer dördü ise bir ay hapis cezasına çarptırılacak. İran'ı ve liderlerini benim taleplerime saygı göstererek planlanan idamları iptal ettikleri için takdir ediyorum" dedi.

İran: "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı"

İran yargısına bağlı basın kuruluşu Mizan Online'da yer alan haberde, söz konusu kadınların idam cezasına çarptırılmadığı belirtilerek, "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı. İdam cezasına çarptırıldığı iddia edilen kadınlardan bazıları serbest bırakılırken, diğerleri ise suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu suçlamalar, mahkumiyet kararları onanırsa en fazla hapis cezasına yol açacaktır" denilmişti.

Trump kadınların fotoğrafını paylaşmıştı

Trump, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'da 8 kadının asılarak idam edileceği yönündeki bir aktivistin iddiasını ve kadınların fotoğraflarını paylaşmıştı. Trump, "Yakında temsilcilerimle müzakerelere başlayacak olan İranlı liderlere: Bu kadınların serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılarım. Bunu yaptığınız takdirde karşılık göreceğinden eminim. Lütfen onlara zarar vermeyin! Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalga da çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Bu fotoğraf sadece 3 gün öncesinden! Cesedi ırmakta bulundu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Ünlü ismi kovdular! Tamı tamına 28 milyon Euro tazminat ödeyecekler