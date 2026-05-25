Trump: "İran'la yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere yönelik eleştirilerde bulunan Demokrat siyasetçilere tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, "İran'la yapmaya çalıştığım muhtemel anlaşma hakkında hiçbir şey bilmeyen tüm Demokratlara, Cumhuriyetçi görünen ama aslında Cumhuriyetçi olmayanlara ve aptallara gülüyorum. Henüz müzakere bile edilmemiş konular hakkında konuşuyorlar. Başarısız Senatör Thom Tillis gibi zayıf ve etkisiz insanlar (yakında görevden ayrılıyor), büyük bir ön seçim yenilgisi yaşayan Bill Cassidy, gerçekten kötü ve partisi ile ülkesine büyük sadakatsizlik gösterdikten sonra, 'Trump' tarafından desteklenen büyük bir ABD vatanseverine ezici farkla yenilen büyük bir sahtekar Kongre üyesi Thomas Massie ve neredeyse tüm Demokratlar, yolunu tamamen kaybetmiş, sürekli kötü politikaları ve daha da kötü adayları destekleyen ama benim elde ettiğim her harika başarıyı durmadan eleştiren insanlar. Bu insanlar eve gidip dinlenmeli, çünkü yaptıkları tek şey bölünme ve kayba yol açmak. Başka bir ifadeyle, onlar kaybedenler" ifadelerini kullandı.

İran ile müzakere edilen anlaşmaya ilişkin de Trump, "İran ile yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Bu anlaşma, başarısız Obama yönetimi tarafından müzakere edilen ve İran için nükleer silaha giden doğrudan ve açık bir yol olan JCPOA felaketinin tam tersi olacak. Ben böyle anlaşmalar yapmam" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı