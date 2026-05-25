Haberler

Trump: "İran'la yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran müzakerelerini eleştiren Demokratlara tepki göstererek, anlaşmanın ya çok iyi olacağını ya da hiç olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere yönelik eleştirilerde bulunan Demokrat siyasetçilere tepki göstererek, "İran ile yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Bu anlaşma, başarısız Obama yönetimi tarafından müzakere edilen ve İran için nükleer silaha giden doğrudan ve açık bir yol olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) felaketinin tam tersi olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere yönelik eleştirilerde bulunan Demokrat siyasetçilere tepki gösterdi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Donald Trump, "İran'la yapmaya çalıştığım muhtemel anlaşma hakkında hiçbir şey bilmeyen tüm Demokratlara, Cumhuriyetçi görünen ama aslında Cumhuriyetçi olmayanlara ve aptallara gülüyorum. Henüz müzakere bile edilmemiş konular hakkında konuşuyorlar. Başarısız Senatör Thom Tillis gibi zayıf ve etkisiz insanlar (yakında görevden ayrılıyor), büyük bir ön seçim yenilgisi yaşayan Bill Cassidy, gerçekten kötü ve partisi ile ülkesine büyük sadakatsizlik gösterdikten sonra, 'Trump' tarafından desteklenen büyük bir ABD vatanseverine ezici farkla yenilen büyük bir sahtekar Kongre üyesi Thomas Massie ve neredeyse tüm Demokratlar, yolunu tamamen kaybetmiş, sürekli kötü politikaları ve daha da kötü adayları destekleyen ama benim elde ettiğim her harika başarıyı durmadan eleştiren insanlar. Bu insanlar eve gidip dinlenmeli, çünkü yaptıkları tek şey bölünme ve kayba yol açmak. Başka bir ifadeyle, onlar kaybedenler" ifadelerini kullandı.

İran ile müzakere edilen anlaşmaya ilişkin de Trump, "İran ile yapılacak anlaşma ya harika ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiçbir anlaşma olmayacak. Bu anlaşma, başarısız Obama yönetimi tarafından müzakere edilen ve İran için nükleer silaha giden doğrudan ve açık bir yol olan JCPOA felaketinin tam tersi olacak. Ben böyle anlaşmalar yapmam" açıklamasında bulundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı

Mantar toplarken kabusu yaşadı
Aziz Yıldırım: Bu akan kanı biz durduracağız

Seçime günler kala yine çok iddialı sözler etti
Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti