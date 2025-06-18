Trump: 'İran'a müdahale edebilirim de etmeyebilirim de'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD'nin İran- İsrail arasındaki savaşa müdahalesine edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Kesin konuşamam. Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki İran- İsrail gerginliğinde tırmanmaya devam eden gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Beyaz Saray'da bir bayrak direği inşası etkinliği sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a müdahale edip etmeyeceğine ilişkin soruları, "Kesin konuşamam. Yapabilirim de, yapmayabilirim de. Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor. Ama şunu diyebilirim ki, İran'ın çok büyük sorunları var ve uzlaşmaya varmak istiyor" şeklinde cevapladı.

Çatışmaların ne kadar süreceğine ilişkin bir fikri olmadığını belirten Trump, açıklamasında İran'ın hava savunma sistemlerinin tamamen imha edildiğini belirterek, ülkenin savunmasız kaldığını söyledi.

"Artık sabrım kalmadı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile sürdürdüğü görüşmeleri işaret ederek, "Artık sabrım kalmadı. Netanyahu'ya 'devam et' dedim" ifadelerini kullanan Trump, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e "iyi şanslar" diledi. ABD Başkanı, ayrıca İran'ın nükleer programını "kötü niyetlerde kullanmayı planladığını" düşündüğünü savunarak, "Uzun soluklu bir savaş aramıyoruz. İstediğim tek bir şey var. İran, nükleer bir silaha sahip olamaz" ifadelerini kullandı.

İran'ın görüşmelere hazır olduğunu ancak artık diyalog için çok geç kalındığını belirten Trump, "İranlı temsilciler Beyaz Saray'a gelmek istediler ama bunun zor olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı. "Artık konuşmak için çok geç. İsteklerimiz iki basit kelime ile' koşulsuz teslimiyet' sonra da gidip İran'daki bütün nükleer şeyleri havaya uçuracağız" dedi.

"Putin arabuluculuk teklif etti"

Trump, "Henüz bir şey kazandığımızı söylemezdim ama kesinlikle çok ilerleme kaydettik. Göreceğiz, hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzdeki hafta büyük şeyler olabilir" ifadelerini kulladı. Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve kendisinin İran ile İsrail arasında arabuluculuk teklif ettiğini söyleyen Trump, "Vladimir'e önce Rusya'ya aracılık edelim dedim. Bunu daha sonra düşünebilirsin" cevabını verdiğini aktardı. - WASHINGTON