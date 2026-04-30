Trump, İngiltere kraliyet çiftini Beyaz Saray'dan uğurladı

İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla'nın ABD'deki resmi ziyareti sona yaklaşırken, kraliyet çifti temaslarının son gününde ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile Beyaz Saray'da veda görüşmesi gerçekleştirdi. Kırmızı halıda yapılan fotoğraf çekimi sırasında Trump, kendisine yöneltilen "kral olmak isteyen lider" eleştirilerine göndermede bulunarak Kral Charles'ı işaret edip, "Benim gözümde en büyük kral o" ifadelerini kullandı.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, kısa süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan uğurlanarak Virginia eyaletindeki programlarına geçti. Kraliyet konvoyu uzaklaşırken Trump, "Harika insanlar. Ülkemizde onlar gibi daha fazla insana ihtiyacımız var" dedi.

Kraliyet çifti, Bermuda'ya geçecek

Ziyaretin son gününde Kral Charles'ın, Virginia'daki Potomac Nehri kıyısında bulunan Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk bırakması bekleniyor. On binlerce ABD askerinin defnedildiği mezarlığın, ülke açısından büyük sembolik önem taşıdığı biliniyor.

Kraliyet çiftinin ayrıca Virginia'da düzenlenecek küçük çaplı bir etkinliğe katılması ve günün ilerleyen saatlerinde İngiltere'nin denizaşırı toprağı Bermuda Adaları'na geçmesi öngörülüyor. Planlanan ziyaret, Kral Charles'ın hükümdar olarak bu ülkeye gerçekleştireceği ilk ziyaret olmasının yanı sıra, İngiltere'nin denizaşırı topraklarına yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı