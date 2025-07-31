Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ile Görüştü

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Netanyahu ile Görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Witkoff'un Gazze'deki insani krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gitmesi bekleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sabah saatlerinde İsrail'e geldi. Witkoff temasları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi. İsrail Başbakanlık Ofisinden görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'e gitmesi bekleniyordu

Axios haber sitesi dün Witkoff'un Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gitmesinin beklendiğini aktarmıştı. Bir yetkili, "Başkan (Trump), Gazze'deki sivillere daha fazla yardım ulaştırabilmek için Gazze'deki insani durumu daha iyi bilmek istiyor" ifadesini kullanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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