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Trump, Grönland'da petrol, doğal gaz ve maden aramasının başlayacağını duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük çaplı petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Trump, paylaşımında uzmanların kolay ulaşılabilir petrol miktarının çok fazla olduğunu ve bölgenin savunma açısından eşsiz olduğunu söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'da büyük çaplı petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Grönland'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Yeni ve güzel Grönland'ımızda büyük ölçekli petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmaları başlamak üzere. Uzmanlar, kolayca ulaşılabilir petrol miktarının dünyanın hemen hemen her yerindekinden çok daha fazla olduğunu ve daha da önemlisi, hem ABD'nin hem de Avrupa'nın savunma ve saldırı amaçları açısından güvenlik bakımından eşsiz olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. Trump, "ABD'ye yönelik gelecekteki herhangi bir saldırı, Grönland üzerinden gelmek zorunda kalacak, burada savunmamız, insansız hava araçlarını, füzeleri veya henüz tasarlanmamış diğer her türlü silahı rutin olarak düşürecektir. Bu bize, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar zaman, konum ve görüş açısı sağlıyor" dedi.

Trump, Grönland'daki arama planlarıyla ilgili detay vermedi.

3 ülke Grönland'a ilişkin anlaşma imzalamıştı

Geçtiğimiz ay ABD, Danimarka ve Grönland, Trump'ın stratejik konumu ve mineral zenginliği nedeniyle adayı ele geçirme tehditlerinin ardından ortaya çıkan gerilimleri sona erdirme amacıyla bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma, ABD ordusunun Grönland'daki rolünü genişleterek iki yeni askeri üsse ve Trump'ın "Altın Kubbe" füze savunma sistemine zemin hazırlarken, Danimarka'nın egemenliği ve Grönlandlıların kendi geleceklerini belirleme hakkı da yeniden teyit edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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