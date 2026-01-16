Haberler

ABD Başkanı Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun Kurulduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun Kurulduğunu Açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de kurulan Barış Kurulu'nun üyelerinin kısa sürede açıklanacağını duyurdu. Ayrıca, ateşkes sürecini vurgulayarak insani yardımların önemli bir başarı sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu ve kurul üyelerinin yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onurdur. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu kurul, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde toplanmış en büyük ve en prestijli kuruldur" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasına resmi olarak girdiklerini vurgulayan Trump, "Ateşkesin başlamasından bu yana, ekibim Gazze'ye rekor seviyede insani yardım ulaştırılmasına yardımcı oldu ve sivillere tarihi bir hız ve ölçekte ulaştı. Birleşmiş Milletler bile bu başarıyı eşsiz olarak kabul etti. Bu sonuçlar, bir sonraki aşamanın zeminini hazırladı" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Kurulu Başkanı olarak yeni bir yönetimi desteklediğini vurgulayan Trump, "Geçiş sürecinde Gazze'yi yönetmesi için, Kurul'un Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanmış bir Filistin Teknokrat Hükümeti olan Gazze İdaresi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Bu Filistinli liderler, barışçıl bir geleceğe sarsılmaz bir şekilde bağlılar" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleriyle iş birliği mesajı veren ve Hamas'a uyarılarda bulunan Trump, "Mısır, Türkiye ve Katar'ın desteğiyle, Hamas ile tüm silahların teslim edilmesi ve her tünelin imha edilmesini içeren kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlayacağız. Hamas, son cenazenin İsrail'e iadesi de dahil olmak üzere taahhütlerini derhal yerine getirmeli ve gecikmeden tam silahsızlanmaya geçmelidir. Daha önce de söylediğim gibi, bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabilirler. Gazze halkı yeterince uzun süre acı çekti. Şimdi tam zamanı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı