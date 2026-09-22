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Trump, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelere milyarlarca dolar katkı için teşekkür etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'na üye ülkelerin milyarlarca dolarlık yardım katkısı için minnettar olduğunu söyledi. Trump, bu paraların doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gittiğini belirterek Türkiye dahil birçok ülkeye teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze Barış Kurulu'na üye ülkelerin yardım çalışmalarına sağladığı milyarlarca dolar katkı için minnettarız. Bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor. Fas, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve daha birçok ülke katkıda bulundu. Bu ülkeler son derece cömert davrandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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