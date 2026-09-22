Trump, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelere milyarlarca dolar katkı için teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, "Gazze Barış Kurulu'na üye ülkelerin yardım çalışmalarına sağladığı milyarlarca dolar katkı için minnettarız. Bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor. Fas, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve daha birçok ülke katkıda bulundu. Bu ülkeler son derece cömert davrandı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı