Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek
ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington DC'deki barış enstitüsünde bir araya gelerek Gazze'ye yönelik insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları hakkında bilgi verecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat'ta Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington DC'de bir araya geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ne yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Trump, Gazze Barış Kurulu'nun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, 19 Şubat'ta başkent Washington DC'deki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını aktaran Trump, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.

Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
