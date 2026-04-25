Trump, ABD heyetinin Pakistan ziyaretini iptal ettiğini doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştireceği ziyareti iptal ettiğine ilişkin iddiaları doğrulayarak, "Seyahatte çok fazla iş ve zaman kaybı var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke basınında yer alan ve İran ile görüşme gerçekleştirmek üzere Pakistan'a gidecek olan ABD heyetinin programını iptal ettiğine yönelik iddiaları teyit etti. Trump sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Temsilcilerimin İranlılarla görüşmek üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmesi için planlanan seyahati iptal ettim. Seyahatte çok fazla iş ve zaman kaybı var" dedi.

Trump, İran yönetiminde "bölünme yaşandığına" yönelik açıklamalarını sürdürerek, "Ayrıca onların 'liderliği' içinde büyük bir iç çekişme ve karmaşa var. Yönetimde kimin olduğunu kendileri dahil kimse bilmiyor. Ayrıca, tüm kartlar bizim elimizde, onların hiçbir kozu yok. Konuşmak isterlerse yapmaları gereken tek şey bizi aramak" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İslamabad'dan ayrılmıştı

Üst düzey temaslarda bulunmak üzere dün akşam Pakistan'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin temaslarını tamamlamasının ve beraberindeki heyetle birlikte geçtiğimiz saatlerde ülkeden ayrılmasının ardından ABD basını, Trump'ın söz konusu ziyareti iptal ettiğini iddia etmişti. - WASHINGTON

