İçişleri Bakanı Yerlikaya, Trafik Kanunu'na ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trafik Kanunu'nun Genel Kurula Ocak ayının ilk haftasında geleceğini açıkladı.
Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Genel Kurul girişinde gazetecilerin sorusunu cevapladı.
