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Tokat ve ilçelerinde Muhtarlar Günü törenleri düzenlendi

Tokat ve ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve Vali ile bir araya geldi. Kaymakam ve Belediye Başkanı da muhtarlarla kahvaltıda buluştu. İstasyon Mahallesi Muhtarı çelenk bıraktı ve Kaymakamı ziyaret etti.