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TMVB Genel Başkanı Ramazan Başak: Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

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Türkiye Milletvekilleri Birliği (TMVB) Genel Başkanı Ramazan Başak, Filistinli kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Başak, BM'nin masum toplumları koruma sorumluluğunu yerine getiremediğini ve Güvenlik Konseyi'nin mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Milletvekilleri Birliği (TMVB) Genel Başkanı Ramazan Başak, "Vatanlarını canları pahasına savunan Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Milletvekilleri Birliği (TMVB) Genel Başkanı Ramazan Başak, masum toplumları koruma sorumluluğunun BM tarafından yerine getirilemediğini ve Güvenlik Konseyi'nin mekanizmalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Birliğe Üye Milletvekillerinin imzasını taşıyan ortak açıklamada, "18 bine yakın insan katledilerek dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanmaktadır" denilerek, İsrail zulmünü durdurma çalışmalarının ABD tarafından engellendiği ifade edildi.

"Tüm gücümüzle Filistin halkının haklı mücadelesinin destekçisi olmayı sürdüreceğiz"

Açıklama hakkında konuşan Başak, "BM tarihinde yaşanan kara bir gündür. Vatanlarını canları pahasına savunan Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. TMVB, İsrail'in katliam düzeyine varan saldırılardan vazgeçmesini bekliyor. ABD, İsrail eliyle Gazze'de yaşanan vahşete ortak olmuştur. Bölgede ateşkesi ve bombalar altında yaşayan insanlara yardımı engellemek vicdansızlığın geldiği son noktadır. Dünyanın en büyük küresel iş birliği ve güvenlik mekanizması olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi sivil ölümlerini durdurmak konusunda eli kolu bağlı bir şekilde beklemektedir. İnsan hayatını, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği korunması için Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve işleyişinin değiştirilmesi gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını ABD'nin veto etmesini şiddetle kınıyoruz. Tüm gücümüzle Filistin halkının haklı mücadelesinin destekçisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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