TKP Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Beyoğlu'nda protesto etti. Şişhane'de toplanan grup, 'İşgalciler her zaman kaybeder', 'Filistin halkı yalnız değildir' ve 'Katil İsrail, katil ABD' sloganları attı. TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Beyoğlu'nda protesto etti.

Şişhane'de toplanan grup, "İşgalciler her zaman kaybeder", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Katil İsrail, katil ABD" sloganları attı.

TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Filistin'in haklı mücadelesinde her zaman yanında olduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır şiddet uyguladığını belirten İnam, "Gördüklerimiz, yaşadıklarımız karşısında boğazımız düğüm düğüm oluyor. Biz buradayken, bu konuşmayı yaparken 2 milyonu aşkın Filistinlinin üzerine bombalar yağmaya devam ediyor. Binlerce kadın, çocuk bir haftayı aşkın bir süredir bir katliamla karşı karşıya. Sular kesik, elektrik yok, salgın hastalıklar kol geziyor. Hastaneler bombalanıyor." dedi.

İnam, İsrail'in işgalinin insanlık suçu olduğunu kaydederek, Filistin halkının direnişini meşru ve haklı bulduklarını dile getirdi.

Bu mücadelenin bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar devam edeceğine dikkati çeken İnam, "Bu gerçekleşene kadar Filistin halkının eylemleri sonuna kadar meşru olacak ve meşru kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Gruptakiler, konuşmaların ardından meşale yakıp, İsrail aleyhine slogan attı.