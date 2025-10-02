TİHEK Başkanı Altun'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Saldırıları Kınıyorum'

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in hukuk tanımaz bu saldırılarını kınıyor ve lanetliyorum. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların da bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum" dedi.

TİHEK Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırıları hakkında paylaşımda bulundu.

"İsrail'in küresel barış karşısında nasıl bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır"

Altun, saldırının yalnızca gemilere değil, insan haklarına ve insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırı olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası sularda sivillere müdahale etmek, insan haklarının ve uluslararası hukukun en temel ilkelerini ihlal etmektedir. Gazze'de binlerce masum sivilin hayatına mal olan saldırıların ardından insani yardım girişimlerinin engellenmesi, soykırımın devamı niteliğindedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve insan haklarının sistematik biçimde ihlal edildiğini, İsrail'in küresel barış karşısında nasıl bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerinde bulundu.

"İsrail'in hukuk tanımaz bu saldırılarını kınıyor ve lanetliyorum"

Küresel Sumud Filosu'nun yalnızca bir insani yardım girişimi değil, uluslararası adaletin, insan onurunun ve özgür Filistin mücadelesinin sembolü olduğuna dikkat çeken Altun, "İsrail'in hukuk tanımaz bu saldırılarını kınıyor ve lanetliyorum. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların da bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Uluslararası toplum artık somut ve kararlı adımlar atmak, İsrail'in Gazze'deki işgalini ve sivillere yönelik katliamlarını durdurmak için ortak hareket etmek mecburiyetindedir" dedi. - ANKARA