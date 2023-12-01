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Ticaret Bakanı: İstanbul Ambarlı Limanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 66 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanı'nda ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 66 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe olduğu belirtildi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Ambarlı Limanı'nda ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, yaklaşık 66 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimiz, gümrük kapıları ve limanlarımızda uyuşturucuyla mücadelesine aralıksız devam ediyor. İstanbul Ambarlı Limanı'nda 63 kilo ağırlığında 359 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Gürbulak Gümrük Kapısı'nda ise 32 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Yaklaşık değeri 66 milyon TL olan yakalamalarla, gençlerimiz başta olmak üzere kişi ve toplum sağlığını tehdit eden, uyuşturucu ticareti yapan terör ve organize suç örgütlerine büyük bir darbe indiren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ambarlı Limanı İstanbul Güvenlik Uyuşturucu Terör Suç Politika Haberler

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