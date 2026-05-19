TeknOcak Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen TeknOcak Teknoloji ve İnovasyon Festivali ödül töreniyle sona erdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, ATO Congresium'daki festivali ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Kacır'a ziyaretinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım eşlik etti.

Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 500 mühendis ve üniversite öğrencisinin katıldığı, 100'ün üzerinde projenin yer aldığı festivalde, 5 kategoride dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Festivalde, "Umut Vadeden Projeler" kategorisinde, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığının Ülgen Generative Takımı üçüncü, Bursa İl Başkanlığı Otomotiv Lisesi Elektrikli Araç Takımı ikinci, Konya İl Başkanlığı ANKE 1070 Teknoloji Takımı ise birinci oldu.

"Sağlık, Çevre, Tarım, Enerji Bilim ve Teknolojileri" kategorisinde, Aydın İl Başkanlığının Zieon Takımı üçüncü, Kars İl Başkanlığından Sering Takımı ikinci, Düzce İl Başkanlığından Şifa Ocakta Takımı birinciliğe layık görüldü.

"Otonom Sistemler ve Yenilikçi Teknolojiler" kategorisinde ise Kayseri İl Başkanlığının Göktürk Teknoloji Su Altı Takımı üçüncü, Erzurum İl Başkanlığının Aybars Teknoloji Takımı ikinci, Adana İl Başkanlığının Kaan Teknoloji Ertuğrul Takımı birincilik kazandı.

"Akıllı Şehirler, Turizm, Ulaşım, Lojistik Sistemler" kategorisinde ise Hatay İl Başkanlığının Ocak-2 Takımı üçüncü, Trabzon İl Başkanlığının Börkut AI Takımı ikinci, Rize İl Başkanlığının Atmaca Tim Teknoloji Takımı birinci oldu.

"Afet Güvenlik, Dayanıklılık ve Eğitim Teknolojileri" kategorisinde, Sivas İl Başkanlığı Börü Teknoloji Kulübü Takımı üçüncü, Şanlıurfa İl Başkanlığı Sancak Takımı ikinci, Samsun İl Başkanlığı Ata Teknoloji Kulübü birinci seçildi.

Festivalde birinci olan takımlara 100 bin, ikinci olan takımlara 50 bin, üçüncü olan takımlara ise 25 bin lira ödül verildi.