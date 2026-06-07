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Tekke Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran seçildi

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Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan ara seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı seçildi. CHP adayı Barış Demirkıran 872 oy alırken, diğer partilerin adayları düşük oy oranlarında kaldı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke beldesinin belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran kazandı.

Yeniden belde statüsü kazanan yerleşim yerinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ara seçimde seçmen, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Beldede 9 sandıkta kayıtlı 2 bin 969 seçmenden 2 bin 532'si oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli 2 bin 482 oyun 1566'sını alan AK Parti'nin adayı Kemalettin Demirkıran, belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Barış Demirkıran'ın ise 872 oy aldığı öğrenildi.

Seçimde Saadet Partisi adayı Akın Demir 16, Adalet Birlik Partisi adayı Cengiz Ergül 8, Yeniden Refah Partisi adayı Turgut Albayrak 5, Yerli ve Milli Parti adayı Güzel Gizem Kurt 5, Türkiye Komünist Partisi adayı Recep Gül 5, Türkiye Komünist Hareketi adayı Özer Çelik 2, Anadolu Birliği Partisi adayı İbrahim Karaatay 2, Doğru Yol Partisi adayı Muhammed Kalkan ise 1 oy aldı.

YSK, belde statüsü kazanan Tekke'de "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
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