Tekirdağ'da 'Kafes' Operasyonu: 12 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kamuoyunda "Bulutlar" olarak bilinen, elebaşılığını Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerden bazılarının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde 13 Ekim'de organize suç örgütü üyelerine yönelik "Kafes" operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.