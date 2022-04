TDP Genel Başkanı Sarıgül, Doğu Karadeniz Ordu Bölge Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

ORDU (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tuzu kuruların değil, yoksulların, dürüst, onurlu ve namuslu insanların partisi olduklarını söyledi.

Sarıgül, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Doğu Karadeniz Ordu Bölge Toplantısı'nda, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayına sevinçle giremediklerini belirten Sarıgül, bazı gıda maddelerindeki fiyatları eleştirdi, milletin ilk defa mübarek ramazanı beklerken kara kara düşündüğünü aktardı. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin iktidarında fındığı siyaset malzemesi yapmayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Fındığımız hangi zamanda, hangi tarihte satılırsa satılsın 4 dolar diyoruz. Altını özellikle çiziyorum. Pırlantadan vergi alınmıyor. Peki çiftçinin mazotundan niye vergi alınıyor? Ayçiçeği ekilmiyor. Niye biz ayçiçeği ithal ediyoruz? Bunların hepsinin çaresi var. Türk tarımını yabancı şirketlere teslim ettiler. Fındıkta İtalyan şirketini kartel yaptılar. Peki bizim Ordu'daki, Giresun'daki Trabzon'daki, Samsun'daki yurttaşlarımızın kafası İtalyan kadar çalışmıyor mu? Bu toprakları fındığı İtalyalılara peşkeş çektirmeyeceğiz. Yok öyle yağma."

Sarıgül, elektrik faturalarının can yaktığını anlatarak "Yoksulluk varsa, işsizlik varsa, her şeye her gün zam geliyorsa bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? 20 yıldır iktidarı yöneten AK Parti." dedi.

"Türkiye Değişim Partisi olarak biz kavga partisi değiliz, çare partisiyiz"

Türkiye Değişim Partisi olarak kavga partisi değil, çare partisi olduklarına dikkati çeken Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi korkmadan, cesurca, çekinmeden, ekonomik, milliyetçilik yapmaya devam edecek." dedi.

Kendilerine, kiminle ittifak yapacakları yönünde sorular yöneltildiğini dile getiren Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiye Değişim Partisi olarak Karadeniz'den kimle ittifak yapacağımızı açıklıyorum. İşsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi emeklilerimizle, emekçilerimizle, engellilerimizle, çiftçilerimizle, esnaflarımızla, EYT'lilerle, emniyet mensuplarıyla, sağlık çalışanlarıyla, 3600 ek göstergeyi bekleyen öğretmen arkadaşlarımızla ittifak yapacağız. Bizim ittifakımızda sen, ben kavgası olmayacak. Biz koltuk için değil, dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi tuzu kuruların partisi değil, yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisidir."

Mustafa Sarıgül, Altınordu ilçesinde esnafı ziyaret etti.