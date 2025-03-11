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9 vekilin fezlekesi Meclis'te

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TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya Karma Komisyon'a sevk edilirken tezkeresi hava edilen isimler arasında CHP'li Tuncay Özkan ve Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün de yer aldı.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

TUNCAY ÖZKAN DA LİSTEDE

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle; "Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan."

9 vekilin fezlekesi Meclis'teCHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.

ENGİNYURT HAKKINDA 4 DOSYA

CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor.

9 vekilin fezlekesi Meclis'te
Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunlardami ihaleye fesat mi karistirmislar ne yqpmislar e bu islerin babasi akp tum ihalelerde islerde onun elinde yerki onda neden onlara kimse sokunmaz biz biliyoruz nedenini geregini yapacagiz swcimlerde tabiki

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp aşırı yuzsuzlestigini ne yapsan oylarini artiramayinca yargıyı kullanip muhalefete baski yaptigini ibretle izliyoruz sen bittin akp dyserken cok ses cikaracaksin

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