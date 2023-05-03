TBMM'ye 27. Dönem'de yoğun ziyaretçi trafiği

TBMM'yi, 7 Temmuz 2018'de başlayan 27'nci Yasama Dönemi'nde 1 milyon 330 bin 308 kişi ziyaret etti.

TBMM'yi, 7 Temmuz 2018'de başlayan 27'nci Yasama Dönemi'nde 1 milyon 330 bin 308 kişi ziyaret etti.

Tarihinde ilk kez bir dönemi 6'ncı Yasama Yılı'na girerek geride bırakan Meclis'e yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.

"Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemi"ni tamamlayarak rekor kıran TBMM'de 1 milyon 330 bin 308 kişiye ziyaretçi kabul ve yönlendirme hizmeti sunuldu.

Meclisi; "Halk Günü" kapsamında 7 bin 279 kişi, TBMM bahçesindeki biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve bu konuda farkındalığı olan çocukların yetiştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ekolojik tura katılan 5 bin 991 öğrenci olmak üzere toplam 149 bin 4 kişi ziyaret etti.

Bu arada Meclis, 1 Ekim 2022'de başlayan 6'ncı Yasama Yılı'nda ise 176 bin 892 ziyaretçi ağırladı.

6'ncı Yasama Yılı'nda 3 bin 596 milletvekili misafiri, 86 yabancı misafir, TBMM'yi tanıtım turuna katılan 15 bin 469 öğrenci, "Halk Günü" kapsamında gelen 1003 kişi, TBMM bahçesindeki biyolojik çeşitliliğin tanıtılması ve bu konuda farkındalığı olan çocukların yetiştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında ekolojik tura katılan 318 öğrenci olmak üzere 20 bin 472 kişi "rehberlik hizmeti"nden yararlandı.