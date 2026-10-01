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TBMM resepsiyonunda Bahçeli, Dervişoğlu'yla selamlaşma sorusuna 'Öyle düşünelim' dedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaştı. Bir gazetecinin 'Yeni bir şeyin başlangıcı mı?' sorusuna Bahçeli, 'Öyle düşünelim' cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM resepsiyonunda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaştı.

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile selamlaştı. Bir gazetecinin selamlaşmaya ilişkin "Yeni bir şeyin başlangıcı mı?" sorusuna Bahçeli, "Öyle düşünelim" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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