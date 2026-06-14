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TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa'da

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu üyeleri Şanlıurfa'da
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Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan TBMM Komisyonu, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret ederek incelemelere başladı. Komisyon yarın Siverek’te çalışmalarını sürdürecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrası kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun 18 üyesi, Şanlıurfa'daki ilk ziyaretlerini Valiliğe gerçekleştirdi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılanan Komisyon üyeleri, makam odasına geçti. Burada Vali Şıldak ile görüşen milletvekilleri, daha sonra GAPTEM'de bir toplantı gerçekleştirecek. Komisyon üyelerinin yarın sabah Siverek ilçesine giderek, incelemelerde bulunacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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