TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt: "Örgüt mensupları için hazırlanacak bir yasa ile kişiler hakkında mutlaka bir adli düzenleme yapılması gerekmektedir. Toplumda af gibi bir algı oluşmamalıdır" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı