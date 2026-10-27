TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmayınca 3 Kasım Salı 15.00'e ertelendi

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmayınca 3 Kasım Salı 15.00'e ertelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin başında divanın oluşmadığını belirterek birleşimi 3 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.
TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Beyazıt, birleşimi 3 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: AA