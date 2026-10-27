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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmayınca 3 Kasım Salı 15.00'e ertelendi

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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmayınca 3 Kasım Salı 15.00'e ertelendi
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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin başında divanın oluşmadığını belirterek birleşimi 3 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt, birleşimin başında Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bunun üzerine Beyazıt, birleşimi 3 Kasım Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA
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