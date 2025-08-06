TBMM'den Saliha Akkaş İçin Taziye Mesajı

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TBMM Başkanlığı, eşi tarafından katledilen Meclis personeli Saliha Akkaş için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, Akkaş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlara başsağlığı dilendi.

TBMM Başkanlığı, eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için taziye mesajı yayımladı.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın, eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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