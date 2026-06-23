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TBMM, DEM Parti'nin "çıplak arama" iddialarını yalanladı

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TBMM Genel Sekreterliği, DEM Parti Grup Toplantısı'nda gündeme getirilen ziyaretçilere 'çıplak arama' yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Güvenlik uygulamalarının yönetmelik çerçevesinde ve herkese eşit şekilde uygulandığı belirtildi.

TBMM, DEM Parti Grup Toplantısı'nda gündeme getirilen, ziyaretçilere "çıplak arama" yapıldığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen DEM Parti Grup Toplantısı'nda iddia edilen hususlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. TBMM Yerleşkesine girişler TBMM Güvenlik Yönetmeliği uyarınca yürütülmektedir. TBMM Güvenlik Yönetmeliğinin 8'inci maddesi hükmü gereğince ziyaretçiler güvenlik uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama asla "çıplak arama" veya "buna yaklaşan" bir eylem içermemekte, ziyaretçiye ve kişiye göre farklılık arz etmemektedir. Bu çerçevede ziyaretçilerin hangi grup toplantısına katılacakları veya kimi ziyaret edecekleri önem taşımamaktadır. Bütün ziyaretçiler aynı güvenlik prosedürlerine tabi tutulmaktadır" denildi.

"İddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır"

Açıklamanın devamı şöyle:

"Anılan Yönetmeliğin 10'uncu maddesi gereğince Parlamento Muhabiri olmayan basın mensupları ise Geçici Basın Kartı verilerek ve ziyaretçi kabul salonuna yönlendirilmeden, dedektörden geçirilerek yerleşkeye kabul edilmektedir. Güvenlik prosedürü mezkur yönetmeliğin kabul edildiği 2012 yılından bu yana aynı şekilde uygulanmakta olup 23.06.2026 tarihli DEM Parti Grup Toplantısında dile getirilen iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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