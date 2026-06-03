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Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'e TBMM Genel Kurulu'nda tepki

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Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'nin kurultay sürecindeki iç çekişmelerini Meclis'e taşıyarak siyasi mağduriyet yaratmaya çalıştığını söyledi. CHP milletvekilleri ise Yüksel'in konuşmasına tepki gösterdi.

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'e TBMM Genel Kurulu'nda CHP grubu tepki gösterdi. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "CHP'nin kendi iç çekişmesini, kendi kurultay sürecinden doğan hukuki ihtilafı Meclisimize taşıyarak siyasal bir mağduriyet anlatısına dönüştürmeye çalışması son derece sorunludur. Şimdi soruyorum size; Kurultay'a ilişkin iddiaları ortaya atanlar kimlerdir? Kurultay sürecinde usulsüzlük olduğunu ileri sürenler kimlerdir? Bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partisinin kendi mensuplarıdır, sizlersiniz" dedi.

CHP Grup önerisi görüşmelerinde AK Parti adına Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel söz aldı. Yüksel, AK Parti'nin siyasetin yargı eliyle şekillendirilmesine karşı çıktıklarını söyleyerek, FETÖ vari terör örgütleriyle milli iradeyi hedef alan her türlü vesayete teşebbüslerine ve darbelere karşı mücadele ettiklerini ifade etti. CHP grubu, Yüksel'e tepki gösterdi ve CHP milletvekilleri Yüksel'in konuşması sırasında sıralara vurdu.

Yüksel, kurultaya ilişkin olarak, "CHP'nin kendi iç çekişmesini, kendi kurultay sürecinden doğan hukuki ihtilafı Meclisimize taşıyarak siyasal bir mağduriyet anlatısına dönüştürmeye çalışması son derece sorunludur. Şimdi soruyorum size; kurultaya ilişkin iddiaları ortaya atanlar kimlerdir? Kurultay sürecinde usulsüzlük olduğunu ileri sürenler kimlerdir? Yargıya başvuranlar kimlerdir? Birbirleri hakkında son derece ağır ithamlarda bulunanlar kimlerdir? Bunların tamamı Cumhuriyet Halk Partisinin kendi mensuplarıdır, sizlersiniz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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