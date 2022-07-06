TBMM'de Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon raporunu 18 Temmuz'da gönderecek.

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, komisyon olarak çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek, "5 dosyadan Meclisimizde bin 608 tane dokunulmazlık dosyası var. Yaklaşık bin 300 tanesi HDP ve DBP milletvekillerine ait. Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz ise 77 dokunulmazlık dosyası ile en fazla dokunulmazlığı kaldırılması istenen milletvekili" şeklinde konuştu.

Özkaya, AK Parti'nin Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu raporunun 18 Temmuz'da gönderileceğini ifade etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika