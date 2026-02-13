Haberler

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin yemin ettiği oturuma ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis Genel Kurulunda yemin ettiği oturumun yönetiminin, Anayasa ve İçtüzük'ün hükümlerine uygun olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Meclis Genel Kurulunda yemin ettiği oturumun yönetiminin, Anayasa ve İçtüzük'ün hükümlerine uygun olduğunu belirtti.

Bozdağ, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin ant içtiği TBMM Genel Kurulu oturumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Anayasa'ya göre, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'ya ve kanunlara uygun olarak kullanılacağını ve yerine getirileceğini ifade eden Bozdağ, Anayasa'nın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi ve bakanların görevlendirilmesine yönelik hükümlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkileri kullandığını ve Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi'yi atadığını vurgulayan Bozdağ, bakanların atanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, yeni atanan bakanlarımızın Anayasa ve İçtüzük'e uygun yemin etmeleri için Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni TBMM Başkanlığı'na göndermiştir. İçtüzük'e göre, 'Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde andiçerler.' TBMM Başkanvekili olarak Genel Kurulda yaptığım yönetim, Anayasa ve İçtüzük'ün bu amir hükümlerine uygundur. Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı bir iş ve işlem yapılmamıştır."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek
Gördüğü manzarayı 'Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor' notuyla paylaştı

"Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" diyerek video çekip sitem etti
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı