Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Mevlana Müzesi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri kapsamında Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, sandukası başında dua etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti.

Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler ve Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği ziyarette Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, ayrıca Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
img

Seferberlik ilan edildi
img

Bu mesleği yapanların Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük
img

Kimse bilmiyordu! Beşiktaşlıları çıldırtacak Semih ve Cenk itirafı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm
Hüseyin Yücel, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı transferi açıkladı
Kimse bilmiyordu! Beşiktaşlıları çıldırtacak Semih ve Cenk itirafı
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Öldürülen Rus generalin ardından tüyleri diken diken eden açıklama
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

İbrahim Umur Akal neden öldü? FIFA yılın futbolcusu kim oldu? Yılın 11'i belli oldu Livakovic'in sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek? Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.