Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'da Meçhul Asker Anıtı'na Çelenk Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan'ın Budapeşte şehrinde, Kahramanlar Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Kurtulmuş, temasları kapsamında çeşitli resmi görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Kahramanlar Meydanı'ndaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret düzenlediği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de temaslarını sürdürüyor. Numan Kurtulmuş temasları kapsamında, beraberindeki Türkiye- Macaristan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TBMM Katip Üyeleri AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM İdare Amiri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile Kahramanlar Meydanı'na geldi. Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ile Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis tarafından askeri törenle karşılanan Kurtulmuş, daha sonra üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi anıta bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra Macaristan Ulusal Meclisi'ne geçti. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Şehir merkezine inen ajanlar plastik mermilerle göçmen avına başladı
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.